Партія прем’єр-міністра Латвії Кріш’яніса Каріньша здобула найбільше голосів на парламентських виборах. Каріньш очолює латвійський уряд з 2019 року

За результатами парламентських виборів у Латвії найбільша проросійська партія «Згода» не подолала 5-відсотковий бар’єр. У парламент натомість пройшли інші сім політичних сил.

Найпопулярніша серед російськомовних латвійців партія «Згода» На двох попередніх виборах отримувала найбільшу кількість голосів, але не входила до уряду, бо його вдалося сформувати коаліції меншості. Після початку війни в Україні в «Згоді» засудили дії Росії. На думку експертів, саме ця позиція могла зіграти проти популярності партії, за яку голосували виборці, що симпатизують Росії. Етнічні росіяни складають приблизно чверть населення Латвії, пише DW.

Найбільше голосів на парламентських виборах у Латвії, які пройшли в суботу, 1 жовтня, набрала правоцентристська партія «Нова єдність» премʼєр-міністра Кріш'яніса Каріньша. Це дає йому можливість очолити новий коаліційний уряд.

Каріньш є першим латвійським прем’єр-міністром, який обіймав цю посаду протягом повного чотирирічного терміну. Політик висловлював жорстку політику щодо москви.

Після підрахунку 100% бюлетенів остаточні підсумки виборів до 14-го Сейму Латвії такі:

«Нова Єдність» – 18,97% (26 мандатів);

«Союз зелених і селян» – 12,44% (16 мандатів);

«Об’єднаний список» — 11,01% (15 мандатів);

«Національне об’єднання» – 9,29% (13 мандатів);

«За стабільність» – 6,80% (11 мандатів);

«Латвія на першому місці» – 6,24% (9 мандатів);

«Прогресивні» – 6,16% (10 мандатів).

Водночас проросійська «Згода» набрала 4,81%. Це навіть менше за партію «Розвиток/За!», яка дотримується проєвропейської ідеології, але у парламент не потрапляє,бо не долає 5-відсотковий бар’єр, набравши 4,97%.

Водночас партію «За стабільність!» очолює колишній активіст «Згоди» Алєксєєм Росліков. Це популістська партія, яка виступає проти вакцинації і за дозвіл голосування негромадянам (такий статус мають багато іноземців, більшість з яких росіяни, котрі тривалий час живуть у цій країні, але не мають латвійського громадянства).

Явка на виборах склала 59 відсотків і була на 4,5 відсотка вищою, ніж на попередніх. Як зауважує агенція Associated Press, війна Росії проти України змусила багатьох жителів країни, які досі симпатизували президенту Росії Владіміру Путіну, змінити свої погляди. Ті, хто виступає проти війни в Україні, переважно підтримували основні партії, які засудили повномасштабне вторгнення.