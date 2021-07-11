У Молдові відбулися дострокові вибори до парламенту країни

Президентська партія Маї Санду перемагає на парламентських виборах у Молдові. Про це пише NewsMaker.

Виборчі дільниці у країні закрилися о 21:00. До цього часу проголосували понад 1,4 млн виборців, або близько 48% від загального числа громадян, які мають право голосу. У Кишиневі явка становила 47,6%.

За даними опитування, проведеного асоціацією WatchDog і молдовським Інститутом публічної політики, провладна партія «Дія та солідарність» президентки Маї Санду отримує 55,1% голосів.

Далі, згідно з опитуванням, слідують «Блок комуністів і соціалістів» Ігоря Додона із 24% голосів, партія «Шор» – 8,1%, а також блок Ренато Усатого – 4,4%. У решти конкурентів менше ніж 2%.

Для порівняння, згідно з червневим опитуванням партію Маї Санду підтримували 43,5% виборців, блок Додона – 32,5%, а партію бізнесмена Ілана Шора – 7,8%, блок мера міста Бєльці Ренато Усатого мав підтримку 5,9% опитаних.

Дострокові вибори до парламенту призначила у квітні президентка Мая Санду. Цьому передувала тривала боротьба між нею та парламентом, в якому домінували прибічники екс-президента країни Ігоря Додона.

Врешті Конституційний суд Молдови визнав конституційним розпуск парламенту і неконституційним – надзвичайний стан, який тоді оголосили прихильники Додона в парламенті, аби не допустити проведення дострокових виборів.