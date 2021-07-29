Увечері середи, 28 липня, у пасажирському потязі Київ – Херсон поблизу Миколаєва сталася пожежа. постраждалих немає. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 21:25. За їхньою інформацією, горів задній відсік тепловоза потяга «Інтерсіті» (№767), який прямував із Києва до Херсона. Площа займання складала 6 квадратних метрів. Від тепловоза довелося відчепити дев’ять пасажирських вагонів. У них перебувала 71 людина, зокрема 60 пасажирів. Через півгодини пожежу повністю ліквідували. Згодом потяг відправився до Херсона. Наразі встановлюють причини займання. Жертв та постраждалих немає.

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