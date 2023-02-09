Затримані 18-річні грабіжники погрожували ножем та відібрали у перехожого гроші та телефон

Львівські патрульні затримали 18-річних хлопців, які погрожуючи ножем пограбували чоловіка на вул. Городоцькій. Юні злочинці спробували втекти, забігши у потяг на вокзалі, проте поліцейські їх затримали.

Інцидент трапився у середу ввечері, 8 лютого. До поліції звернувся очевидець злочину, який повідомив, що група молодих хлопців, погрожуючи ножем, пограбували перехожого чоловіка. Очевидець також уточнив, що двоє із злочинців забігли у потяг та надав повний опис зловмисників.

«Маючи опис, поліцейські обійшли увесь потяг і виявили схожих осіб в останньому вагоні. Ними виявилися 18-річні мешканці Закарпатської області», – повідомили у патрульній поліції.

Двох злочинців вдалося затримати у поїзді, ще двох затримали поліцейські, які охороняють вокзал. Під час поверхневої перевірки у зловмисників знайшли ніж та вкрадені гроші і телефон. Потерпілим чоловіком виявився 45-річний уродженець Донецької області. Проте, як виявилося наступного дня після злочину, потерпілий відмовився від написання заяви. Тому затримані поліцейськими грабіжники уникнуть покарання за скоєний злочин.