За скоєне патрульному загрожує до восьми років позбавлення волі

ДБР оголосило про підозру у перевищенні службових повноважень поліцейському з Чернівців. Патрульного звинуватили у тому, що він безпідставно одягнув кайданки на викрадача автомобіля та вдарив затриманого по обличчю.

Про офіційне оголошення підозри патрульному повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у середу, 1 лютого. За даними слідства, під час затримання громадянина, який викрав автомобіль, працівник патрульної поліції застосував до нього кайданки та безпідставно вдарив по обличчю.

«Інспектору Управління патрульної поліції у Чернівецькій області повідомлено про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень за ч. 2 ст. 365 ККУ», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі із забороною обіймати посади в правоохоронних органах на три роки. Слідство у справі триває.