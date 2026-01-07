В Павла залишилася донечка

У зоні бойових дій 5 січня помер тернопільський старший лейтенант, доброволець, телеоператор Павло Ящищак. До війни він працював на місцевих телеканалах та знімав урочисті події. Коли почалася повномасштабна війна, тернополянин одразу записався добровольцем в тернопільську 105 бригаду територіальної оборони.

Про смерть 35-річного тернополянина повідомила 6 січня директорка тернопільських телеканалів ІНТБ та «Тернопіль1» Олена Науменко на своїй сторінці в фейсбуці. За її словами, Павло Ящищак помер у зоні бойових дій на Донеччині від зупинки серця.

«Для нас немає колишніх…Павло з перших днів повномасштабного вторгнення став на наш захист. Він був надто щирим і надто вимогливим до всіх, хто його оточував. Павло – справжній. І нам дуже боляче», – написала Олена Науменко. Смерть медійника також підтвердили в Представництві Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області.

На війні Павло Ящищак спочатку був оператором дронами, оскільки ще в цивільному житті мав досвід роботи з БпЛА. За чотири роки служби дослужився до звання старшого лейтенанта. На момент смерті він обіймав посаду начальника групи цивільного військового співробітництва штабу 3 батальйону 105 бригади. У Павла залишилася семирічна донька. Про чин похорону Павла Ящищака повідомлять додатково.