Пенсіонер з Криму намагався дати хабар прикордоннику у Шегинях для виїзду з України

У Шегинях німець із Криму намагався дати хабар прикордоннику, щоб виїхати з України

У міжнародному пункті пропуску «Шегині» 5 червня близько 18:25 пенсіонер із Криму Віктор Галінгер дав хабар у 100 євро прикордоннику за безперешкодний виїзд з України.

Прикордонник викрив цього громадянина України, німця за походженням, на вчиненні кримінального правопорушення. Наступного дня між порушником та прокурором Городоцької місцевої прокуратури була укладена угода про визнання винуватості. Мостиський райсуд Львівщини затвердив її.

Він визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) та оштрафував його на 8,35 тис. грн, йдеться у вироку суду.

Хабар у 100 євро вилучили у дохід держави. Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.