Волочиський районний суд Хмельницької області виніс вирок Олександру Поліщуку за смертельну ДТП. Обвинувачений пʼяним сів за кермо автомобіля Opel Astra та перекинувся у кювет, унаслідок чого загинув його пасажир. За скоєне водію призначили 6,5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 22 грудня, аварія сталася 14 вересня 2024 року близько 15:40 поблизу села Бубнівка Хмельницького району. За даними слідства, водій Opel Astra перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням на повороті та виїхав за межі дороги, після чого автомобіль перекинувся у кювет. Унаслідок ДТП тяжко травмувався пасажир легковика. Від отриманих травм він через тиждень помер у лікарні.

У суді обвинувачений Олександр Поліщук частково визнав провину. Він стверджував, що алкоголю перед аварією не вживав, а випив уже після ДТП – нібито в лікарні, щоб зняти біль і стрес. Водночас експертиза зафіксувала 3,52 проміле алкоголю в його крові. Також чоловік повідомив, що добровільно відшкодував дочці загиблого 105 тис. грн і вважає цю суму достатньою.

Відомо, що водій – пенсіонер, до аварії працював слюсарем комунального підприємства «Житлосервіс».

Суддя Світлана Ніколова визнала Олександра Поліщука винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР у стані спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) та призначила йому 6,5 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на девʼять років.

Окрім того, суд зобов’язав засудженого виплатити родині загиблого 500 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.