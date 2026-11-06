Порушницю розшукали завдяки камерам відеоспостереження

У Кам’янці-Подільському 65-річна жінка пошкодила банери з портретами загиблих захисників у сквері Героїв. Пенсіонерці загрожує кримінальна відповідальність за фактом хуліганства. Про це у пʼятницю, 6 листопада, повідомила поліція Хмельниччини.

Про інцидент правоохоронцям повідомили 5 листопада близько 11:00. Очевидець розповів, що невідома пошкодила банери із зображеннями загиблих військових і забрала дві фотографії з собою.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські за кілька хвилин встановили причетну до злочину. Нею виявилася 65-річна місцева жителька. Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, жінку обстежують на наявність психічних розладів. Мотиву свого вчинку вона не пояснила.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тис. грн, пробаційний нагляд або обмеження волі до п’яти років.

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