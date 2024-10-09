Засідання «Рамштайн» заплановане на 12 жовтня

Пентагон розглядає можливість перенесення чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яку запланували провести 12 жовтня у Німеччині. Причиною можливого перенесення зустрічі є ураган «Мілтон», через який президент США Джо Байден не приїде до Європи.

Про можливі зміни в розкладі проведення зустрічі у форматі «Рамштайн» повідомила 8 жовтня речниця Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, в американському Міноборони з’ясовують деталі щодо перенесення зустрічі на кілька днів.

На питання журналістів, чи планують перенести засідання на 17-18 жовтня, об’єднавши його із зустріччю міністрів оборони НАТО, Сінгх відповіла, що наразі остаточного рішення щодо змін у розкладі зустрічі немає.

«Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні (8 жовтня) вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше», – повідомила речниця Пентагону.

Нагадаємо, 8 жовтня, президент Сполучених Штатів скасував поїздку до Анголи та Німеччини, де очікується проведення «Рамштайну», через ураган «Мілтон», який насувається на штат Флорида. У Німеччині американський президент мав пробути з 10 по 13 жовтня. Після рішення Байдена скасувати візит, поїздку до Німеччини також скасував державний секретар Ентоні Блінкен, який мав приїхати до Європи з Лаосу.

Зазначимо, 12 жовтня Джо Байден мав очолити засідання контактної групи та озвучити перші рішення щодо представленого раніше «плану перемоги» України. Тоді ж Володимир Зеленський планує представити план усім партнерам України.

До слова, ураган «Мілтон», через який влада США скасовує візити до інших країн, може стати одним із найбільш руйнівних в історії, повідомили у Національному центрі спостереження за ураганами США – швидкість вітру може становити 289 км/год. За прогнозами, «Мілтон» накриє штат Флорида ввечері 9 жовтня – у країні триває евакуація мешканців узбережжя та мобільних будинків.

Раніше штат Флорида накрив ураган «Хелен». Внаслідок негоди загинули 200 людей, понад мільйон американців залишилися без електроенергії.