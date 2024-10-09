Пентагон розглядає перенесення «Рамштайну» через скасування поїздки Байдена до Німеччини
Президент США та держсекретар країни не приїдуть на зустріч контактної групи через ураган «Мілтон»
Пентагон розглядає можливість перенесення чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яку запланували провести 12 жовтня у Німеччині. Причиною можливого перенесення зустрічі є ураган «Мілтон», через який президент США Джо Байден не приїде до Європи.
Про можливі зміни в розкладі проведення зустрічі у форматі «Рамштайн» повідомила 8 жовтня речниця Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, в американському Міноборони з’ясовують деталі щодо перенесення зустрічі на кілька днів.
На питання журналістів, чи планують перенести засідання на 17-18 жовтня, об’єднавши його із зустріччю міністрів оборони НАТО, Сінгх відповіла, що наразі остаточного рішення щодо змін у розкладі зустрічі немає.
«Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні (8 жовтня) вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше», – повідомила речниця Пентагону.
Нагадаємо, 8 жовтня, президент Сполучених Штатів скасував поїздку до Анголи та Німеччини, де очікується проведення «Рамштайну», через ураган «Мілтон», який насувається на штат Флорида. У Німеччині американський президент мав пробути з 10 по 13 жовтня. Після рішення Байдена скасувати візит, поїздку до Німеччини також скасував державний секретар Ентоні Блінкен, який мав приїхати до Європи з Лаосу.
Зазначимо, 12 жовтня Джо Байден мав очолити засідання контактної групи та озвучити перші рішення щодо представленого раніше «плану перемоги» України. Тоді ж Володимир Зеленський планує представити план усім партнерам України.
До слова, ураган «Мілтон», через який влада США скасовує візити до інших країн, може стати одним із найбільш руйнівних в історії, повідомили у Національному центрі спостереження за ураганами США – швидкість вітру може становити 289 км/год. За прогнозами, «Мілтон» накриє штат Флорида ввечері 9 жовтня – у країні триває евакуація мешканців узбережжя та мобільних будинків.
Раніше штат Флорида накрив ураган «Хелен». Внаслідок негоди загинули 200 людей, понад мільйон американців залишилися без електроенергії.