Раніше судимий львів’янин спробував спалити припаркований на вулиці поліцейський автомобіль. Чоловік облив кузов авто запалювальною сумішшю, але не зміг здійснити задумане, бо йому завадили перехожі. Щодо львів’янина порушили кримінальну справу.

Як стало відомо ZAXID.NET із матеріалів справи, випадок трапився ввечері 21 травня 2024 року. Раніше судимий львів’янин через неприязнь до працівників поліції спробував спалити службове авто Škoda Rapid сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Львівського районного управління поліції №2, яке було припарковане на одній з вулиць (адресу у матеріалах справи приховано). Чоловік облив запалювальною сумішшю кузов авто, але підпалити машину йому завадили перехожі.

Щодо львів’янина порушили кримінальну справу за замах на підпал автомобіля. Відомо, що затриманий є раніше судимим за розбій та порушення правил адміністративного нагляду.

Франківський районний суд Львова уже обрав львів’янину запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти із СІЗО під 242 тис. грн застави. Досудове розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, що нещодавно у місті Турка на Львівщині чоловік побив поліцейського, який хотів перевірити його документи. Нападника затримали і він заявив, що зробив це через страх вручення повістки. Щодо нього порушили кримінальну справу.