Олег Пилипців організував переправлення ухилянтів поза пунктом пропуску

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Дрогобича Олегу Пилипціву за переправлення ухилянтів через кордон. Винуватцю призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, наприкінці березня 2025 року Олег Пилипців взявся переправити за кордон двох ухилянтів. 28 березня він поселив їх у готелі «Чардаш» у Старому Самборі, а вже за кілька днів організував їх довезення автомобілем Renaul Kangoo до села Волошиново Самбірського району, де ухилянти мали очікувати подальших вказівок для перетину кордону. Сам співорганізатор повернувся додому та відзвітував наразі невстановленим слідством співорганізаторам про доставку ухилятів в обумовлене місце.

Ухилянти отримали в телеграм маршрут та пройшли кордон до Польщі поза пунктом пропуску, де їх затримали працівники польської прикордонної варти та передали українським прикордонникам.

Обвинувачений у суді свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Ігор Казан визнав Олега Пилипціва винним у незаконному переправленні через кордон (ч. 2 ст. 332 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши три роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.