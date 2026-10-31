Костянтину Власенку присвоїли звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Костянтину Власенку. Захисник провів на бойовій позиції 491 добу, з яких 232 доби – сам після важкого поранення, внаслідок якого втратив обидві стопи. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента у п’ятницю, 30 жовтня.

«Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України солдату 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Костянтину Власенку, який 491 добу виконував завдання на позиції. З них 232 доби – сам, маючи важке поранення та постійно приховуючись від росіян», – йдеться у повідомленні.

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Із 3 червня 2025 року до 15 лютого 2026 року Костянтин Власенко безперервно перебував на вогневій позиції «Вертун» поблизу села Синьківка на Харківському напрямку. Попри постійні російські обстріли, він перешкоджав маневрам окупантів, знищував їхню живу силу й техніку на підступах до позицій, а також коригував роботу вогневих засобів і безпілотників свого підрозділу.

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15 лютого 2026 року російські дрони й артилерія повністю зруйнували позицію «Вертун». Костянтин Власенко та його побратим вижили, однак під час відходу потрапили під атаку ворожих безпілотників. Солдат дістав важкі вогнепальні поранення обох ніг, а його побратим зник безвісти.

Поранений захисник дістався укриття поблизу школи, де самостійно надав собі медичну допомогу. Згодом його намагалися евакуювати за допомогою наземного роботизованого комплексу, проте російські військові знищили техніку ще до того, як вона доїхала до позиції.

Інші варіанти евакуації також були небезпечними через безперервні обстріли. Серед можливих способів розглядали піший вихід до пораненого, однак це створювало надто великий ризик для інших військових.

Стан Костянтина Власенка погіршився через гангрену. Через це він втратив одну стопу, а другу був змушений ампутувати самостійно через отримане поранення. Попри важкий стан, захисник не припинив допомагати своєму підрозділу. Він продовжував приховано спостерігати за російськими військовими та передавати побратимам важливу інформацію про ворога.

4 жовтня Власенка вдалося евакуювати. Для цього використали новий важкий багатофункціональний гексакоптер Heavy Shot «Аюдаг-6», який допомогли переобладнати та адаптувати для транспортування захисники 92-ї ОШБр. На сайті ОП повідомили, що технічну підготовку борту до виконання цієї операції провели побратими Костянтина Власенка Юрій Гапонюк і Дмитро Мельничин. На землі евакуацію забезпечувала група, якою керував старший солдат Василь Прокопивнюк. Безпосередньо керував гексакоптером старший солдат Сергій Стоян. Операція тривала трохи більш ніж годину. Після її завершення солдат Руслан Чернов надав Герою першу медичну допомогу та забезпечив його евакуацію до медзакладу.

«Глава держави відзначив медаллю «За врятоване життя» старшого солдата Сергія Стояна. Всі інші учасники цієї унікальної операції з порятунку життя українського воїна також будуть відзначені державними нагородами. Подання на них уже готові», – додали у повідомленні.