Перший український космонавт зустрівся із студентами Львівської політехніки

«Чому у ресторані можна випити, а купити і спокійно сісти на кухні – ні?»

У вівторок, 26 грудня, перший український космонавт Леонід Каденюк зустрівся із студентами Львівської політехніки. Актова зала, де проходила зустріч, була вщент заповнена. Студенти та члени астрономічного товариства слухали розповідь космонавта про його політ, який відбувся рівно двадцять років тому.

У період з 19 листопада до 5 грудня 1997 року Каденюк був учасником екіпажу на американському космічному апараті «Колумбія», під час якого виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду.

Леонід Каденюк розповів, як в Америці готуються до польотів у космос та висловив сподівання, що в Україна також долучиться до таких випробувань. Каже, чимало людей скептично ставляться до української космонавтики, а дарма.

«Вона розвивається, більше того зараз є нові напрацювання, ті самі ж ракетоносії, нові, плазмові двигуни, які будуть використовуватися для сервісного обслуговування супутників, ну і Україна бере участь у таких програмах, як з американцями – ракетна програма «Антарес», – наголосив перший український космонавт Леонід Каденюк.