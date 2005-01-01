Перший український космонавт зустрівся із студентами Львівської політехніки

СуспільствоМарта Когут, сьогодні, 19:17 460

Відео до теми

У вівторок, 26 грудня, перший український космонавт Леонід Каденюк зустрівся із студентами Львівської політехніки. Актова зала, де проходила зустріч, була вщент заповнена. Студенти та члени астрономічного товариства слухали розповідь космонавта про його політ, який відбувся рівно двадцять років тому.

У період з 19 листопада до 5 грудня 1997 року Каденюк був учасником екіпажу на американському космічному апараті «Колумбія», під час якого виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду.

Леонід Каденюк розповів, як в Америці готуються до польотів у космос та висловив сподівання, що в Україна також долучиться до таких випробувань. Каже, чимало людей скептично ставляться до української космонавтики, а дарма.

«Вона розвивається, більше того зараз є нові напрацювання, ті самі ж ракетоносії, нові, плазмові двигуни, які будуть використовуватися для сервісного обслуговування супутників, ну і Україна бере участь у таких програмах, як з американцями – ракетна програма «Антарес», – наголосив перший український космонавт Леонід Каденюк.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук