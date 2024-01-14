Підполковник 15 років служив у Чорноморському флоті Росії

Під час атаки Збройних сил України на аеродром у тимчасово окупованих кримських Саках у ніч на 6 січня було ліквідовано російського підполковника авіації Алєксандра Чорнобривого. Про це повідомив у суботу, 13 січня, підполковник ЗСУ Анатолій Штефан.

«Успішно демобілізований заступник командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Чорнобривий Алєксандр», – повідомив Анатолій Штефан.

Зазначимо, російський полк, який перебував на аеродромі в Саках, озброєний бомбардувальниками Су-24 та винищувачами Су-30. Цей полк підтримує російські окупаційні війська на півдні України.

Зокрема, на Су-24 та Су-30 літав і Алєксандр Чорнобривий. За даними російських ЗМІ, військовий з 2007 року служив в авіації Чорноморського флоту Росії. Пропагандистські медіа повідомили, що підполковник став одним із чотирьох загиблих внаслідок атаки на аеродром.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня Повітряні сили здійснили успішні удари по аеродрому в Саках, що розташований поблизу селища Новофедорівка. пізніше у прес-службі ГУР підтвердили «комплексну спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму». Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР та Повітряних сил ЗСУ, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.