З полону повернувся житель Бачача Михайло Баран

Під час першого етапу обміну важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими між Україною та Росією 10 червня з полону звільнили сімох жителів Тернопільщини. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

Про обмін важкопораненими військовослужбовцями Україна та Росія домовились під час перемовин у Стамбулі 2 червня. Наразі в Тернопільській ОВА не повідомляють ні імен, ні населених пунктів, звідки родом захисних. З телеграм-каналу «Тернопіль. Труха» відомо, що додому повернувся військовий з Бучацької громади Михайло Баран.

Також міський голова Зборівської громади Руслан Максимів повідомив, що додому під час цього обміну повернувся житель Зборова 55-річний Руслан Мельник. В Підволочиській селищній раді зазначили, що з полону повернувся також і їх мешканець – Володимир Мотика.

Також за даними «20 хвилин» з полону повернувся 53-річний Руслан К. з Тернопільського району, 29-річний Олег К. з Козівської громади, Володимир Т. з Кременецького району та 32-річний Сергій Я. з Тернополя.

Серед звільнених оборонців – військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Зазначається, що звільнені сьогодні українські воїни мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз. Усі звільнені сьогодні воїни потребують негайної медичної допомоги.

Додамо, що під час обміну військовополоненими 9 червня з Тернопільщини не було жодного військовослужбовця.