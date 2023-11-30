Травмованого чоловіка виявив лісничий і викликав медиків

На Львівщині загинув 48-річний чоловік, коли рубав дерево у лісі. 17-метрова зрубана гілка впала чоловіку на голову, травма виявилася смертельною. Чоловік помер у лікарні.

Як повідомили у поліції Львівщини, 29 листопада до однієї з лікарень у Стрийському районі з важкою травмою голови доставили травмованого чоловіка. Його у лісі виявив лісничий, який обходив ділянку. Незважаючи на зусилля медиків, близько 13:00 пацієнт помер у лікарні.

Слідчі встановили особу померлого – це 48-річний житель міста Миколаїв Стрийського району. За їхніми висновками, чоловік здійснював незаконну порубку, на нього впала зрубана 17-метрова гілка, яка завдала важкої травми голови. Лісничий, який саме здійснював обхід ділянки, викликав на місце події бригаду медиків.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».