За вбивство односельчанина нападнику загрожує до 15 років ув'язнення

У селі Сергії поблизу Вижниці 37-річний місцевий мешканець з мисливської зброї застрелив 24-річного знайомого. Відомо, що між чоловіками уночі виникла сварка, старший зробив кілька пострілів у повітря, відтак – вистрілив в огорожу, куля поцілила у ногу односельчанину. Від поранення потерпілий помер у лікарні. Нападник перебуває у СІЗО, йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, інцидент стався у ніч на середу, 28 вересня, у селі Сергії Вижницького району. Попередньо правоохоронці встановили, що уночі 24-річний місцевий мешканець прийшов до свого 37-річного односельчанина, між чоловіками виникла сварка, старший чоловік вистрілив у молодшого знайомого з мисливського карабіна.

«Власник господарства застосував свій мисливський карабін і здійснив декілька пострілів у повітря та один – у сторону огорожі, біля якої стояв молодик. Одна з куль потрапила чоловікові в ногу. Отримане вогнепальне поранення виявилося смертельним і потерпілий помер у лікарні під час надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що наразі 37-річний мешканець села Сергії перебуває у СІЗО, йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За вбивство 24-річного односельчанина чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.