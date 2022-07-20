Усі пляшки та авто у 33-львів'янина вилучили

Під час перевірки автомобіля на одному із львівських блокпостів, поліцейські виявили 500 літрів спирту. Водій Mercedes-Benz Vito не мав жодних докуметів на перевезення спирту і не зміг пояснити правоохорцям звідки у нього пляшки, повідомила прес-служба поліції у середу, 20 липня.

Близько 22:00 на одному з блокпостів (у поліції не розголошують інформацію на якому саме) правоохоронці зупинили бус Mercedes-Benz Vito, яким керував 33-річний львів'янин. Під час перевірки автомобіля поліцейські виявили 50 ящиків із пляшками.

«Документів на вантаж у чоловіка не було. На запитання, що перевозить, водій почав помітно нервувати. 33-річний керманич відкрив один із ящиків. В ньому були пляшки з рідиною, із характерним запахом етилового спирту без акцизів», – повідомили у поліції.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. У львів'янина поліція вилучила автомобіль та 500 літрів спирту.