Вогонь гасили рятувальники ДСНС разом з вогнеборцями місцевої пожежної охорони

Смертельна пожежа сталася вночі 26 березня в одному з будинків села Рибне біля Івано-Франківська. На місці події рятувальники виявили загиблого 41-річного місцевого мешканця.

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу в дачному масиві надійшло о 3:16.

«Прибувши до місця виклику, рятувальники ДСНС спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони «Старий Лисець» оперативно ліквідували пожежу дачного будинку на площі 30 м2. На пожежі загинув чоловік 1983 року народження», – розповіли в ДСНС.

Що стало причиною пожежі в селі Рибне, встановлюють правоохоронці.