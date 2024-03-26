Під час пожежі у дачному масиві під Івано-Франківськом загинув 41-річний чоловік
У селі Рибне загорівся будинок
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Смертельна пожежа сталася вночі 26 березня в одному з будинків села Рибне біля Івано-Франківська. На місці події рятувальники виявили загиблого 41-річного місцевого мешканця.
Як зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу в дачному масиві надійшло о 3:16.
«Прибувши до місця виклику, рятувальники ДСНС спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони «Старий Лисець» оперативно ліквідували пожежу дачного будинку на площі 30 м2. На пожежі загинув чоловік 1983 року народження», – розповіли в ДСНС.
Що стало причиною пожежі в селі Рибне, встановлюють правоохоронці.