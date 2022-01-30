Пожежники виносили дітей на руках з будинку, де виникла пожежа

У суботу ввечері, 29 січня, на вул. Хорватській виникла сильна пожежа у квартирі одного з будинків. Рятувальники вивели на вулицю двадцьох дорослих мешканців та ще чотирьох дітей з охопленого вогнем будинку.

Пожежа виникла близько 20:15 у будинку №3 на вул. Хорватській, неподалік центру міста. Вогонь охопив квартиру на другому поверсі чотирьохповерхового будинку. Коли на місце приїхали пожежники, то з вікон квартири вибивався сильний дим. Мешканці верхніх поверхів будинку вийшли на балкони та кликали на допомогу.

Рятувальники одразу ж вивели на свіже повітря сімох людей, які були у небезпеці, з них четверо – діти. Також з будинку негайно евакуювали ще 13 мешканців.

Впродовж години пожежу вдалося загасити. Вогонь гасили 18 пожежників, ніхто з мешканців не постраждав.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.