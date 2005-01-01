Під час пожежі у Стрию загинув 52-річний чоловік

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Обгоріле тіло людини було посеред згарища

Ввечері 28 березня у приватному помешканні в м. Стрий на Львівщині виникла пожежа. Як наслідок, загинув 52-річний чоловік, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Займання виникло о 21:36 в квартирі на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Лесіва, 9.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло місцевого жителя 1965 року народження. Також внаслідок пожежі згоріли речі домашнього вжитку, пошкоджене вікно та двері.

Через задимлення з будинку вивели 15 осіб.

За попередніми висновками, причина займання у квартирі – паління в ліжку.