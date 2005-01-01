Під час пожежі у Стрию загинув 52-річний чоловік

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:271420

До теми

Під час пожежі у Стрию загинув 52-річний чоловік
фото Нацполіції
Обгоріле тіло людини було посеред згарища

Ввечері 28 березня у приватному помешканні в м. Стрий на Львівщині виникла пожежа. Як наслідок, загинув 52-річний чоловік, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Займання виникло о 21:36 в квартирі на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Лесіва, 9.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло місцевого жителя 1965 року народження. Також внаслідок пожежі згоріли речі домашнього вжитку, пошкоджене вікно та двері.

Через задимлення з будинку вивели 15 осіб.

За попередніми висновками, причина займання у квартирі – паління в ліжку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові виникла пожежа у під’їзді будинку ZAXID.NET
Будь готовий до всього.
Як працює протипожежна безпека у львівських ТРЦ ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук