Під час пожежі у власному будинку загинув 29-річний житель Хмельниччини
Попередня причина пожежі – необережність під час куріння
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У середу, 4 вересня, в селі Сасанівка Шепетівського району горів житловий будинок. Полумʼя самотужки загасили місцеві жителі, які виявили на місці події тіло 29-річного власника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Виклик про пожежу надійшов на спецлінію 101 близько 13:10. Поліцейські повідомили нам, що у селі Сасанівка місцеві жителі загасили палаючий будинок. В одній із кімнат вони знайшли мертвого чоловіка 1995 року народження», – розповів ZAXID.NET речник рятувальників Хмельниччини Олександр Гулько.
Попередньо причиною пожежі стала необережність під час куріння.
Відомо, що ознак насильницької смерті на тілі загиблого не було.