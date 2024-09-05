У згорілому будинку в Шепетівському районі виявили труп чоловіка

У середу, 4 вересня, в селі Сасанівка Шепетівського району горів житловий будинок. Полумʼя самотужки загасили місцеві жителі, які виявили на місці події тіло 29-річного власника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Виклик про пожежу надійшов на спецлінію 101 близько 13:10. Поліцейські повідомили нам, що у селі Сасанівка місцеві жителі загасили палаючий будинок. В одній із кімнат вони знайшли мертвого чоловіка 1995 року народження», – розповів ZAXID.NET речник рятувальників Хмельниччини Олександр Гулько.

Попередньо причиною пожежі стала необережність під час куріння.

Відомо, що ознак насильницької смерті на тілі загиблого не було.