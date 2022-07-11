Четверо пожежників понад годину гасили вогонь

В ніч на понеділок, 11 липня, у селі Терло (Самбірський район) виникла пожежа у приватному дерев'яному будинку. Рятувальники понад годину гасили вогонь, однак врятувати з пожежі 58-річного власника будинку не вдалося, повідомила прес-службі ДСНС.

Пожежа трапилася близько 00:30 у дерев’яному будинку, розміром 10×6 м. Полум’я швидко поширилось дерев’яними конструкціями, тож на момент прибуття пожежників будинок вже палав.

Водночас, за інформацією рятувальників, існувала загроза перекидання вогню на господарську будівлю, що розташована поруч. Пожежникам знадобилося більше години, аби повністю загасити вогонь.

«Пожежу вдалось локалізувати о 01:10 та ліквідувати о 02:29 в складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

На місці пожежі виявлено тіло власника, 1964 року народження. Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев’яний житловий будинок повністю», – повідомила пресслужба ДСНС.

Обставини та причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 8 липня, під час пожежі у приватному будинку під Львовом загинули двоє малих дітей. Під час пожежі у будинку в Малих Грибовичах була бабуся з онуками віком 4 та 6 років, через сильне задимлення жінка не змогла їх врятувати.