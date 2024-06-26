Пожежа сталася у селі Велика Бийгань Берегівського району

Вночі 26 червня у селі Велика Бийгань Берегівського району сталася пожежа. На місці події рятувальники виявили тіло 66-річного власника будинку.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про загорання надвірної споруди на вулиці Арань Яноша у Великій Бийгані надійшло близько першої години ночі.

«До гасіння залучались дві одиниці техніки від 17-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Берегово та державного пожежно-рятувального поста с. В. Добронь. Вогнем знищено крівлю, перекриття та частину майна на площі 25 м2», – інформують у ДСНС.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло 66-річного власника будинку. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.