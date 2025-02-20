Пожежа сталася у триповерхівці на вулиці Чорновола в Івано-Франківську

У четвер, 20 лютого, сталася пожежа в триповерхівці на вулиці Чорновола в Івано-Франківську. Внаслідок події загинуло двоє людей, шістьох мешканців будинку врятували.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Чорновола надійшло об 11:23. У квартирі на другому поверсі на площі 15 м2 горіли речі домашнього вжитку.

«Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. З третього поверху за допомогою автодрабини врятовано шість осіб. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих», – зазначили в ДСНС.

На місці пожежі працювали 24 рятувальники та 6 одиниць техніки. Вогонь загасили об 11:49. Причину займання встановлюють правоохоронці.