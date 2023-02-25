Потерпілого госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню.

У п'ятницю, 24 лютого, в селі Дуліби Стрийського району Львівщини, під час виконання ремонтних робіт у церкві, впав з 10-метрової вистоти 33-річний чоловік. Про випадок повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області у суботу, 25 лютого.

Як з'ясували на місці події, чоловік 1990 року народження, проводив ремонті роботи у церкві на дерев’яному риштуванні і впав на бетонну стяжку балкончика. Медики не змогли самостійно доступитися до травмованого і транспортувати його, тож викликали рятувальників.

«Рятувальники за допомогою висувної драбини, мотузок та нош зняли травмованого чоловіка з висоти приблизно 10 метів та передали медикам, а далі допомогли транспортувати його до авто швидкої допомоги», – розповіли рятувальники Львівщини.

Потерпілого госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню.