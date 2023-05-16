Момент викидання дверей з вікна третього поверху зняли на відео школярі

Під час ремонтних робіт у будівлі Львівської облради та обласної державної адміністрації на вул. Винниченка у центрі Львова, яка є пам'яткою архітектури національного значення, робітники викидали старі двері прямо з вікна третього поверху. Цей інцидент очевидці зафіксували на відео та поширили його у Facebook.

Львів’янка пані Ірина, яка надала відео для поширення, розповіла ZAXID.NET, що двері з вікон викидали у внутрішньому дворі будівлі на вул. Винниченка, 18. Очевидцями стали школярі, які навчаються поруч у школі на вул. Просвіти, вони і зняли вcе на мобільні телефони.

Як видно на відео, робітники викидають з вікна частинами подвійні двері. За даними очевидців, унизу лежить будівельне сміття та демонтовані дерев’яні конструкції, з чого можна припустити, що зафіксований на відео випадок не був одиничним, а практикувався і раніше.

Відео очевидців з місця події

Будівля на вул. Винниченка, 18 перебуває у комунальній власності Львівської облради. Там розташована Львівська обласна рада та Львівська ОВА. В управлінні майном спільної власності Львівської облради розповіли ZAXID.NET, що ремонтні роботи проводять не на третьому поверсі, звідки викидали двері з вікна, а на четвертому поверсі, де розташована Львівська ОВА. Також в облраді переконують, що двері не мали історичної цінності.

«На четвертому поверсі триває ремонт санвузла, під час якого були демонтовані двері, які не мають жодної історичної цінності. Знизу під вікнами будівлі є й інше будівельне сміття, яке акумулюється під час ремонту і буде вивезене найближчим часом. Знизу були люди, які слідкували за безпекою», – заявили в управлінні майном.

Після розголосу чиновники пообіцяли зробити відповідні висновки та провести роз’яснювальну роботу з технічним персоналом.

Будівля Львівської облради та Львівської ОВА на вул. Винниченка, 18 – будинок колишнього Галицького намісництва (найвищого органу австрійської влади в Галичині), є пам'яткою архітектури національного значення XIX століття. Збудований в історичному стилі неоренесансу.