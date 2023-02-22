Запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат»

Під час перебування президента США Джо Байдена в Україні Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», яке, судячи з усього, виявилося невдалим. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох анонімних американських посадовців.

Один з чиновників розповів виданню, що РФ заздалегідь повідомила США про запуск ракети через деконфліктні лінії. Інший посадовець сказав, що Штати не розглядають цей запуск як ескалацію з боку Росії.

Джерела CNN також повідомили, що випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», яку на Заході прозвали «Сатана II» і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, схоже, провалилося.

Інакше, за їхніми словами, президент РФ Владімір Путін розповів би про нього у своєму зверненні 21 лютого до Федеральних зборів.

За офіційними російськими даними, ракета «Сармат» має дальність польоту понад 11 тис. кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн. Розробка ракети триває вже понад 10 років. Дата її постачання до російської армії досі щоразу переноситься.