Під Кабміном за бійку з силовиками затримали 7 мітингувальників

Учасники мітингу вимагали відставки голови Миколаївської ОДА

Поліція Києва затримала сімох осіб за порушення правопорядку в урядовому кварталі. Про це повідомляється на сайті столичної поліції.

«21 березня біля Кабінету міністрів проходили заходи, відповідно до раніше поданої в КМДА заявки. Незважаючи на попередження правоохоронців, учасники акції перекрили рух на вулиці Грушевського. Переговори з активістами не дали результату, тому під час спроби звільнити проїжджу частину виникла бійка. Після цього сімох активних учасників доставили в територіальне управління поліції», - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що стосовно шістьох учасників акції складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 173 (дрібне хуліганство), а на організатора - ч. 1 ст. 185 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначимо, що сьогодні біля будівлі Адміністрації президента також націоналісти провели акцію, які вимагали звільнити голову Миколаївської ОДА Олексія Савченка, чиї дії могли призвести до самогубства виконувача обов'язків директора Миколаївського міжнародного аеропорту, учасника бойових дій на сході України, льотчика Владислава Волошина.

Члени Національного корпусу, ВО «Свобода» і «Правого сектору» вимагають розслідувати причини самогубства Волошина та передали в Адміністрацію президента лист з вимогою звільнити голову Миколаївської обладміністрації.