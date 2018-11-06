Підозрювана у розкраданні коштів «Ощадбанку» донька нардепа втекла у Монако

Донька депутата групи «Воля народу» Станіслава Березкіна Вікторія, яку правоохоронці підозрюють у причетності до розкрадання 20 млн доларів США втекла у Монако. Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на джерела у правоохоронних органів.

Журналісти розповіли, що колишня фінанова директорка ПрАТ «Креатив» втекла в той же день, коли решта підозрюваних у цій справі були затримані. Наразі правоохоронці збираються оголосити Березкіну у розшук. Нагадаємо, що 25 жовтня Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління «Ощадбанку» Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 млн доларів держбанку, а також ще чотирьох фігурантів справи. Серед підозрюваних у справі про привласнення виявився син нардепа Станіслава Березкіна Максим, якого суд вже заарештував під заставу у 5 млн грн. Наступного ж дня заступниця голови правління «Ощадбанку» Ірина Земцова внесла 7 млн грн застави і вийшла з-під варти.

За даними слідства, протягом 2013-2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПрАТ «Креатив», у змові з посадовими особами «Ощадбанку» підробили документи для отримання кредиту на 20 млн доларів нібито на купівлю насіння соняшнику. Після отримання грошей тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі і Швейцарії. А потім цими ж грошима оплатили придбання корпоративних прав компанії, що володіли цінною нерухомістю. У результаті корупційної схеми з банку фактично вивели 20 млн доларів (160 млн гривень в еквіваленті на момент скоєння злочину), що призвело до списання майнових прав і, як наслідок, до зменшення активів банку на суму 133 млн грн.