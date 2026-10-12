Посадовець заперечує свою причетність до корупційної схеми

Перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми щодо забудови колишньої ковзанки «Снігова королева» в Луцьку, вступив до лав ЗСУ. Він служитиме у бойовій частині на сході України. Про це в понеділок, 12 жовтня, повідомило видання ВолиньUA.

За словами Юрія Поліщука, раніше він допомагав військовим як волонтер, однак тепер вирішив долучитися до війська.

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«У нашій політичній силі діє принцип: або ти в армії, або допомагаєш армії. У перші роки повномасштабної російської агресії у мене було більше можливостей бути корисним для ЗСУ, займаючись волонтерством і шукаючи необхідні ресурси. Зараз ці можливості зменшилися. Тому я ухвалив рішення долучитися до лав армії», – розповів посадовець.

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Він також зазначив, що ще на початку повномасштабного вторгнення з власної ініціативи вступив на військову кафедру Луцького національного технічного університету, яку закінчив у 2024 році. За словами Поліщука, він уже відвідував військову частину, до якої приєднався, та привозив бійцям допомогу.

«Я приєднався до частини, яка перебуває на передовій, у зоні бойових дій. Під час моєї роботи в обласній раді не раз відвідував її, привозив хлопцям допомогу. А тепер служитиму разом із ними», – зазначив він.

У чому підозрюють Юрія Поліщука

Кримінальне провадження стосується земельної ділянки в Луцьку, де раніше працювала ковзанка «Снігова королева». За версією слідства, група депутатів мала допомогти підприємцю отримати необхідні рішення для будівництва на цій території багатоповерхового будинку.

Як повідомляли НАБУ та САП, учасники схеми вимагали за це 140 тис. доларів. Із цієї суми 110 тис. доларів нібито призначалися депутатам та іншим представникам Волинської обласної ради, ще 30 тис. доларів – двом керівникам фракцій Луцької міської ради.

У грудні 2025 року НАБУ провело обшуки в Луцькій міській та Волинській обласній радах. Згодом у справі повідомили про підозру депутату Волинської облради Анатолію Вітіву та депутату Луцької міськради Миколі Федіку.

Згодом у справі зʼявилися нові підозрювані. У серпні 2026 року НАБУ та САП оголосили про підозру Юрію Поліщуку та ще одному депутату Волинської облради, який очолює одну з фракцій. Загалом у схемі підозрюють шістьох людей.

За даними слідства, Поліщук брав участь у домовленостях щодо отримання рішень, необхідних для забудови ділянки. Сам посадовець заперечує причетність до корупційної схеми. 8 вересня Вищий антикорупційний суд призначив йому запобіжний захід у вигляді 266 тис. грн застави.

Юрій Поліщук народився 13 лютого 1975 року в селі Облапи Ковельського району. За освітою він історик і фахівець із державного управління. Працював учителем, директором школи, заступником голови Ковельської районної ради, заступником начальника відділу освіти Ковельської райдержадміністрації та головою Ковельської РДА. Із липня 2019 року обіймає посаду першого заступника голови Волинської обласної ради. Є членом ВО «Свобода».