Юрій Поліщук обіймає посаду першого заступника голови Волинської облради з 2019 року

Вищий антикорупційний суд призначив першому заступнику голови Волинської обласної ради Юрію Поліщуку запобіжний захід у вигляді 266 тис. грн застави. Посадовця підозрюють у хабарництві в змові з іншими депутатами обласної та міської рад за сприяння забудові в Луцьку. Про це йшлося під час засідання суду у вівторок, 8 вересня.

Прокурор просив визначити Юрію Поліщуку заставу в розмірі 998,4 тис. грн. Сам посадовець просив зменшити суму, пояснюючи, що вона завелика для його родини. Зрештою, суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

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з’являтися за викликом НАБУ та САП;

не залишати Луцьк і Волинську область без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

не спілкуватися з іншими фігурантами справи;

здати паспорти для виїзду за кордон.

У чому підозрюють Юрія Поліщука

Справа стосується земельної ділянки в Луцьку, де раніше працювала ковзанка «Снігова королева». За версією слідства, група депутатів мала допомогти підприємцю в отриманні необхідних рішень для будівництва там багатоповерхівки.

Як стверджують НАБУ і САП, учасники схеми вимагали за це 140 тис. доларів. Із них 110 тис. доларів призначалися депутатам та іншим обранцям Волинської облради, ще 30 тис. доларів – двом керівникам фракцій Луцької міськради.

У грудні 2025 року НАБУ провело обшуки в Луцькій міській та Волинській обласній радах. Після цього про підозру повідомили депутату Волинської облради Анатолію Вітіву та депутату Луцької міськради Миколі Федіку.

Згодом у справі зʼявилися нові підозрювані. У серпні 2026 року НАБУ та САП оголосили про підозру Юрію Поліщуку та ще одному депутату Волинської облради, який очолює одну з фракцій. Загалом у схемі підозрюють шістьох людей.

За даними слідства, Поліщук був залучений до домовленостей щодо необхідних для забудови рішень. Водночас сам посадовець заперечує причетність до корупційної схеми. Досудове розслідування триває.

Юрій Поліщук народився 13 лютого 1975 року в селі Облапи Ковельського району. За освітою – історик та фахівець із державного управління. Працював учителем, директором школи, заступником голови Ковельської райради, заступником начальника відділу освіти Ковельської РДА та головою Ковельської РДА. З липня 2019 року – перший заступник голови Волинської обласної ради. Член ВО «Свобода».