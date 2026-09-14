Наслідки удару та вторинної детонації боєприпасів у селі Мила Бучанського району

Посадовець одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки України, якому повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у селищі Мила на Київщині, вийшов із-під варти під заставу. Про це у понеділок, 14 вересня, «Українській правді» повідомили співрозмовники у правоохоронних органах.

Розмір застави становив 499 200 грн. За даними співрозмовника видання, вийшов підозрюваний з-під варти минулого тижня.

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Йдеться про посадовця СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу боєприпасів у Милій. За версією слідства, він допустив неналежне виконання службових обов’язків.

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Відомо, що ще 10 вересня Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора повідомили йому про підозру. Згодом Печерський районний суд Києва обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни вдарили дроном типу «Герань-4» по складах з боєприпасами Сил оборони у селі Мила Бучанського району. Унаслідок удару та вторинної детонації боєприпасів були пошкоджені близько 130 будинків та низка інших цивільних об’єктів. Спершу повідомляли про загибель 38 людей, однак тепер поліція зазначила про 35 загиблих.