Склад з боєприпасами розташовувався в приміщенні колишнього овочесховища

Правоохоронці оголосили підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки України через неналежне зберігання озброєння та боєприпасів у селі Мила біля Києва. 28 серпня після російської атаки та детонації боєприпасів там загинули 35 людей. Про це 10 вересня повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Близько 20:10 28 серпня російські війська атакували безпілотниками склади одного з підприємств. Частину приміщень використовував підрозділ СБУ. Після влучання почалася детонація боєприпасів, а вибухи та пожежа поширилися на сусідні об’єкти.

Унаслідок атаки та подальшої детонації загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. Ще 21 людина постраждала, серед них двоє дітей, поліцейські та рятувальники.

Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Пошкоджені 14 багатоквартирних і 191 приватний будинок, деякі будівлі знищені повністю. Також пошкоджені 24 автомобілі, зокрема транспорт поліції та рятувальників.

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За даними слідства, підозрюваний під час ухвалення рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочесховища не вжив всіх заходів контролю щодо безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Окрім того, склад було незаконно розміщено поблизу житлової забудови.

Правоохоронці зазначають, що приміщення не відповідало вимогам до складів з озброєнням, а його розміщення не узгодили з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не дотримався вимог щодо допустимої кількості боєприпасів та їх розосередження, що мало зменшити ризик одночасної детонації та ураження навколишніх об’єктів.

Посадовцю повідомили про підозру в бездіяльності військової влади, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та інших можливих причетних.