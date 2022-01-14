30-річному мешканцю Виноградова за вбивство ужгородки загрожує 15 років тюрми

30-річний мешканець Виноградова, якого підозрюють у вбивстві 37-річної ужгородки Габріелли Яцкович, публічно визнав свою вину: чоловіка у п’ятницю, 14 січня, взяли під варту, під час судового засідання підозрюваний сказав, що визнає свою вину і зазначив, що «не хотів цього робити».

Слова підозрюваного наводить «Суспільне», зазначаючи, що під час суду 30-річний виноградівець пояснив, що посварився із Габріеллою Яцкович, з якою мав стосунки: «Вона погрожувала, що зателефонує до дружини і розповість про нас, хотіла, щоб я розійшовся з дружиною і залишився з нею. Я офіційно розлучений. Але з дружиною жили разом. Я цього не хотів навмисно робити, я цього не хотів», – сказав на суді підозрюваний.

Ужгородський міськрайонний суд обрав 30-річному мешканцю Виноградова найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.

Як уточнюють у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, чоловіка обвинувачують за двома статтями – ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка). Розслідування триває, справу ведуть слідчі Ужгородського райвідділу поліції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Нагадаємо, тіло зниклої два тижні тому мешканки Ужгорода Габріелли Яцкович поліцейські виявили ввечері у середу, 12 січня, на горищі будинку в Ужгороді, де вона проживала. За даними слідства, причиною смерті стало удушення. Медики підтвердили й наявні в жінки травми та переломи. У четвер, 13 січня, правоохоронці повідомили, що 37-річну ужгородку вбили. За підозрою у вбивстві Габріелли Яцкович поліція затримала 30-річного мешканця Виноградова. Відомо, що загибла ужгородка мала з цим чоловіком стосунки. Затриманий розповів, що деякий час саме він надсилав повідомлення з телефону потерпілої, аби її родичі не здогадалися про смерть. Поліція провела обшук у Виноградові вдома у затриманого. У чоловіка знайшли документи Габріелли Яцкович та інші речові докази. Чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

Зазначимо, з ужгородкою Габріеллою Яцкович з 30 грудня 2021 не було зв’язку. Дівчина не вийшла на роботу після свят, не повідомляла рідних про плани щодо довготривалих поїздок та залишила вдома свого собаку. Друзям, які її запрошували в гості на свята, Габріелла відповіла, що відпочиває у Єгипті, проте фотографії, які відправила їм нібито з відпочинку, були просто завантажені з новинних видань. На відсутність дівчини вдома звернули увагу сусіди, які чули, як виє собака. Також на сполох забили на роботі: раніше дівчина ніколи не дозволяла собі пропускати робочі дні без попередження. У поліцію близькі зниклої ужгородки звернулися у понеділок ввечері, 10 січня. Правоохоронці одразу почали пошуки жінки.