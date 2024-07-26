18-річного хлопця затримали у Дніпрі 25 липня

Затриманий напередодні у Дніпрі 18-річний підозрюваний у вбивстві мовознавиці, політикині та громадської діячки Ірини Фаріон, був підписаний на низку ультраправих спільнот, серед яких – канал «Против системы», яким володіє конспіролог та прибічник неонацистських ідей Марко Бондаренко. Нещодавно блогер скаржився на негативні коментарі підписників щодо використання ним російської мови та пов’язував їх з Іриною Фаріон, повідомили 26 липня розслідувачі «Схем», які дослідили соцмережі 18-річного В’ячеслава Зінченка.

Журналісти повідомили, що у відеозаписі, опублікованому на каналі «Против системы» 14 липня, за п’ять днів до вбивства Ірини Фаріон, Марко Бондаренко неодноразово критикував професорку та заявляв, що коментатори, які роблять йому зауваження за використання російської мови – нібито «Батальйон Фаріон». Блогер заявив, шо не любить українську мову з початку повномасштабного вторгнення, бо її начебто «нав’язують», посилаючись на Ірину Фаріон, яка критикувала використання російської в Україні.

«Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти “Против системы” Бондаренка, зокрема, й з ним самим. В одній з публічних переписок з Бондаренком хлопець вживає образливі слова щодо євреїв», – повідомили журналісти «Схем».

Крім того, розслідувачі з’ясували, що Марко Бондаренко має сторінку у забороненій російській мережі «ВКонтакте», яка зареєстрована на російський номер. Наразі Бондаренко живе у Дніпрі – у рідному місті 18-річного підозрюваного.

Сам Марко Бондаренко заявив на своїй сторінці, що розслідування виглядає як «підстава», і вкотре нагадав, що любить російську мову.

Зазначається, що імовірний вбивця Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко також стежить за сторінками російських неонацистів та націоналістів. Хлопець також мав сторінку «ВКонтакте» та був підписаний на канал вже померлого засновника російського ультранаціоналістичного руху «Реструкт» Максіма «Тєсака» Марцинкєвіча, а також групу «Дмитрій Боровіков».

«Людина з таким імʼям є організатором двох російських екстремістських угруповань “Божевільний натовп” і “Бойова терористична організація”, яка в тому числі вчиняла вбивства через расову приналежність на території РФ», – повідомили розслідувачі.

18-річний дніпрянин був підписаний на канали на честь редактора націоналістичного журналу «Русская воля» Максіма Базільова, обвинувачуваного у низці вбивств, а також на сторінку Антона Конєва, який у 2017 році атакував з карабіном приймальню управління ФСБ у Хабаровському краї Росії та застрелив двох людей.

Раніше журналісти Телебачення Торонто повідомляли, що В’ячеслав Зінченко міг мати антисемітські та расистські погляди. Журналісти «Схем» встановили, що він стежив за групами, які підтримують неонацистські погляди:

«Правый взгляд»,

«Правый публицист»,

«Белое движение»,

«Белая масть»,

White Powder («Біла Пудра»).

«На запитання в одному з чатів, яка книга справила на нього найбільше враження, юнак відповів: “Моя боротьба”. Автором однойменної книги є Адольф Гітлер», – йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що Зінченко також стежив за українськими праворадикальними каналами, зокрема – сторінкою очільника «С14» Євгена Карася та каналом «Правого сектору». Разом з тим 18-річний хлопець стежив за сторінкою Третьої ОШБ – журналісти знайшли на попередній версії сторінки підрозділу коментар Зінченка про те, що він хотів долучитися до бригади. При цьому хлопець вважає, що російсько-українська війна є «війною за нашу ідею, а не за інтереси ЗОГ» – антисемітської теорії змови ZOG.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові – що відомо

19 липня, у Львові близько 19:30 невідомий вистрілив Ірині Фаріон у голову. Це сталося біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). За кілька годин вона померла в лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Для розшуку підозрюваного у вбивстві мовознавиці правоохоронцям знадобилося шість днів. 25 липня 18-річного хлопця затримали у своєму помешканні у Дніпрі. В МВС повідомили, що під час підготовки до нападу на Ірину Фаріон він орендував щонайменше три помешкання у Львові.

Журналісти ідентифікували імовірного вбивцю та повідомили, що це – В’ячеслав Зінченко, який навчався у Дніпровській гімназії № 62 та грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ.