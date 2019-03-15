Підозрюваний в підкупі кандидата в президенти Юрія Тимошенка вийшов на волю

Тарас Костанчук

Голова «Партії захисників України» Тарас Костанчук, якого підозрюють у спробі підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка, вийшов із СІЗО, сплативши заставу в 4 млн грн. Про це повідомив його адвокат Євген Музичук, передає «Громадське радіо».

За його словами, заставу внесли 11 березня, а 12 березня Костанчука звільнили з-під варти. Адвокат також заявив, що гроші на заставу надали більш як 20 людей, хоча «охочих було ще більше».

Захист підозрюваного подав апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу. Зокрема, адвокати оскаржують «мотиви, за якими суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання прокурора».

Нагадаємо, 6 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що працівники Служби безпеки, Генпрокуратури та Держбюро розслідувань затримали осіб, які нібито пропонували 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову від участі у виборах.

Пізніше стало відомо, що затриманими у цій справі є голова «Партії захисників України», колишній учасник бойових дій на Донбасі Тарас Костанчук та колишній учасник бойових дій, який воював у батальйоні «Донбас», Олександр Іщенко.

7 березня ГПУ назвала депутата від партії «Батьківщина» Валерія Дубіля замовником шантажу і підкупу кандидата Юрія Тимошенка.

8 березня двох підозрюваних взяли під варту із правом внесення застави. Водночас Костанчук стверджує, що проти нього вчинили провокацію.