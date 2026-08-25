Залізничний районний суд Львова виніс вирок начальнику служби повітряно-вогневої і тактичної підготовки військової частини, який поширював у телеграмі дані про військову авіацію у Львові та Івано-Франківську. Підполковнику призначили умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, підполковник Володимир К., будучи командиром авіаційної ескадрильї, протягом лютого та березня 2026 року неодноразово надсилав у телеграм інформацію про місцезнаходження, дату, час, місце вильоту та посадки військових літаків Іл-76 ЗСУ. Військовий надсилав повідомлення про заплановані польоти.

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Володимир К. поширював інформацію про військову авіацію, перебуваючи у аеропорті «Львів» та «Івано-Франківськ». У судовому реєстрі наведені 11 випадків поширення інформації оборонного значення. Відомо, що щодо людини, якій підполковник надсилав ці дані, також порушили кримінальне провадження.

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Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.2 ст.114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань).

У суді підполковник визнав свою провину у кримінальному правопорушенні та просив суд суворо його не карати. Цю справу розглянув суддя Дмитро Боровков, який дослідив усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який позитивно характеризується за місцем служби.

Суддя також врахував, що обвинувачений «відноситься до незначної кількості військових льотчиків транспортної авіації, які мають аналогічний рівень підготовки, практичного досвіду та інструкторських допусків на літаку ІЛ-76МД».

Командир військової частини повідомив суду, що Володимир К. є важливим та необхідним фахівцем для забезпечення виконання завдань, покладених на військову частину. Прокурор не заперечував проти застосування ст. 75 ККУ, тобто звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Суддя визнав підполковника винним у поширенні інформації про військову авіацію та призначив покарання – п’ять років тюрми, але звільнив від його відбування, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити.