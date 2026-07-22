Вартість фальшивого водійського посвідчення становила близько 20 тис. грн

У селі Минай Ужгородського району викрили підпільну майстерню, де виготовляли фальшиві водійські посвідчення з імітацією захисних голограм, свідоцтва про народження та інші офіційні документи. Учасникам схеми загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 22 липня, за безпосереднє виготовлення підробок відповідав 39-річний уродженець Ужгорода. Він купив в інтернеті необхідне обладнання, матеріали та голографічні елементи. Двоє його спільників шукали клієнтів, приймали замовлення, збирали фотографії й копії документів, а потім передавали ці дані виконавцю.

Вартість одного фальшивого водійського посвідчення становила орієнтовно від 20 до 25 тис. грн.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили спецобладнання та близько 60 кліше печаток і штампів. Вони відтворювали реквізити десятків державних органів та установ, серед яких міністерства, медико-соціальні експертні комісії, ТЦК та СП, дипломатичні представництва, підрозділи ДСНС і приватні нотаріуси», – розповіли у прокуратурі.

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Трьом підозрюваним інкримінують ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання та збут підроблених офіційних документів із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, вчинене за попередньою змовою групою людей). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.