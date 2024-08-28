Захист з балістичними пластинами відправлять на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України

Підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ у середу, 28 серпня, отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки. Про це повідомила пресслужба МВС.

Як розповіли у відомстві, бронежилети з балістичними пластинами будуть відправлені на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко подякувала міжнародним партнерам за новий пакет допомоги та зазначила, що підрозділи системи МВС вперше отримують бронежилети, адаптовані для жінок.

«Завдяки спеціальним додатковим елементам у конструкції бронежилети не створюватимуть дискомфорту та забезпечать максимальний рівень захисту під час несення служби», – зазначили в МВС.

Своєю чергою радниця з політичних питань Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ліза Гайке зазначила, що передача жіночих бронежилетів є початком важливого та абсолютно нового напрямку співпраці з МВС. Вона заявила, що наразі українські жінки все більше залучені до безпекових питань, тому їх захист має бути відповідним.

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Зауважимо, що у жовтні минулого року повідомлялося, що Міноборони тестує дві моделі жіночих бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною. Бронежилети розроблені з урахуванням анатомії жіночого тіла. Вони складаються із жорсткої бронеплити у поєднанні з балістичним матеріалом, який забезпечує максимальний рівень захисту.