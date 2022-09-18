Під час відступу окупантів з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ РФ. Військову частину готують до розформування.

Зазначається, що значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікарень щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупанти у будь-який спосіб намагаються відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

За добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Протягом доби авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Наші підрозділи ППО збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали ураження по понад 200 об’єктах противника. Серед них - 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.

Надходить інформація щодо масового виселення мешканців з приватних осель в Приозерному та Трифонівці на окупованій Херсонщині.

В районі Чонгара військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.