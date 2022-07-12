Росіяни знову обстріляли ракетами Миколаїв, а артилерією – Харків та область. Від артилерійських обстрілів постраждали прикордонні села Чернігівської і Сумської областей, а також населені пункти Донецької області і позиції ЗСУ на півдні України.

ZAXID.NET підсумовує 139 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські загарбники вранці атакували Миколаїв ракетами. Попередньо відомо про влучання по двох медичних закладах та житлових будинках, є поранені.

За даними Генштабу, ворог обстріляв з артилерії Харків та ще 15 населених пунктів області. З району Дементіївки окупанти намагалися витіснити наші війська, проте безуспішно. Також під обстріли потрапила низка населених пунктів Донеччини. На межі Харківської та Донецької областей росіяни намагалися покращити свої позиції, проте українські військові завдали їм втрат та змусили відступити.

Щоб продемонструвати свою присутність, росіяни продовжують утримувати збройні підрозділи неподалік кордону в Брянській та Курській областях, а ворожа артилерія обстріляла села Старикове і Нова Слобода в Сумській області та Миколаївка і Карповичі в Чернігівській.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли позицій ЗСУ вздовж всієї лінії зіткнення, а також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки. На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утримані зайнятих рубежів, частина населених пунктів зазнала артилерійських обстрілів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 липня втрати Росії серед особового складу становлять близько 37 470 військових. Також було знищено:

танків – 1 649 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 829 (+1);

артилерійських систем – 838 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 109 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 699 (+3);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);

спеціальної техніки – 66 (+0);

крилатих ракет – 155 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Рятувальники витягли вже 45 тіл з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині, в яку росіяни обстріляли з «Ураганів» 9 липня.