Ракетні удари по Миколаєву на Харкову, обстріл з «Градів» Нікополя на Дніпропетровщині та нові прогнози британської розвідки.

ZAXID.NET підсумовує 164 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Близько 3:30 ночі російські війська ударили ракетами по Миколаєву, є важко поранені. Унаслідок оббстрілів Харкова поранених та загиблих немає. Тим часом за ніч росіяни випустили близько 20 снарядів з «Градів» по Нікополю на Дніпропетровщині, троє людей отримали поранення.

Згідно з даними Генштабу, противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині. Від ствольної та реактивної артилерії постраждали десятки наседених пунктів Харківської та Донецької областей. Штурмова авіація росіян діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки. Також під обстріли потрапили декілька сіл Запорізької області.

Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, але безуспішно. Штурмом окупанти так само безуспішно намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ, проте зазнали значних втрат і відійшли.

У Миколаївській та Херсонській областях росіяни намагаються не допустити повторного наступу Сил оборони та звільнення окупованих населених пунктів, неподалік Андріїівки знову завдали авіудару. Тим часом російська пропагандистська агенція «РИА Новости» повідомила, що на так званого заступника голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Херсонської області Віталія Гуру скоїли замах. Колаборант, за поки непідтвердежними даними, помер дорогою до лікарні. За оцінками британської розвідки, ближчим часом розпочнеться нова фаза війни, основний фронт якої протяжністю близько 350 км буде на півдні.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 41 900 військових. Також було знищено: