Російські військові намагаються прорватись на Бахмутському напрямку, окупанти обстрілювали Харків, на Сумщині унаслідок обстрілів виникла лісова пожежа. Протягом дня також тричі лунали вибухи у тимчасово окупованому Херсоні.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські війська завдавали удари по Харкову, з С-300 вони зруйнували спорткомплекс «Локомотив», під обстрілами була Дніпропетровщина, південні та східні області, у яких ситуація залишається стабільно напруженою.

У тимчасово окупованому Херсоні протягом дня тричі лунали вибухи, а унаслідок ворожих обстрілів на Сумщині виникла лісова пожежа.

За даними Генштабу, російські військові намагаються прорватись на Бахмутському напрямку, для цього вони задіяли кадирівців.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 48 700 військових. Також було знищено: