Підсумки 191 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Російські військові намагаються прорватись на Бахмутському напрямку, окупанти обстрілювали Харків, на Сумщині унаслідок обстрілів виникла лісова пожежа. Протягом дня також тричі лунали вибухи у тимчасово окупованому Херсоні.
ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Російські війська завдавали удари по Харкову, з С-300 вони зруйнували спорткомплекс «Локомотив», під обстрілами була Дніпропетровщина, південні та східні області, у яких ситуація залишається стабільно напруженою.
У тимчасово окупованому Херсоні протягом дня тричі лунали вибухи, а унаслідок ворожих обстрілів на Сумщині виникла лісова пожежа.
За даними Генштабу, російські військові намагаються прорватись на Бахмутському напрямку, для цього вони задіяли кадирівців.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 2 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 48 700 військових. Також було знищено:
- танків – 2 009 (+12);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 366 (+21);
- артилерійських систем – 1 126 (+11);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 289 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 153 (+0);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 205 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 853 (+2);
- крилатих ракет – 198 (+2);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 247 (+8);
- спеціальної техніки – 105 (+1).