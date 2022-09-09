Підсумки 198 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни обстріляли центр Харкова, пошкодивши садок, школу та дитячий будинок творчості, а на Сумщині ворожі війська вдарили по лікарні. За минулу добу українські захисники знищили ще близько 650 росіян і ця цифра тільки зростатиме.
ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Російські військові завдали нових ударів по центру Харкова, унаслідок чого був пошкоджений дитячий будинок творчості, школи та садок. Відомо про щонайменше 10 потерпілих, серед яких є діти.
Окупанти продовжують наносити удари й по Дніпропетровщині та Сумщині. Вранці було зафіксовано вісім прильотів у Сумській області, ворог також з літаків вдарив по лікарні. Відомо про сімох поранених.
В районі Нової Каховки українські захисники знищили понтонні переправи росіян, а також ліквідували два склади з боєприпасами в Бериславському районі.Втрати російських окупантів
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 9 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 51 900 військових. Також було знищено:
- танків – 2 122 (+10);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 575 (+18);
- артилерійських систем – 1 237 (+11);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 306 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 159 (+0);
- літаків – 239 (+0);
- гелікоптерів – 211 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 888 (+4);
- крилатих ракет – 214 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 399 (+55);
- спеціальної техніки – 114 (+4).