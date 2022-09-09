Росіяни обстріляли центр Харкова, пошкодивши садок, школу та дитячий будинок творчості, а на Сумщині ворожі війська вдарили по лікарні. За минулу добу українські захисники знищили ще близько 650 росіян і ця цифра тільки зростатиме.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові завдали нових ударів по центру Харкова, унаслідок чого був пошкоджений дитячий будинок творчості, школи та садок. Відомо про щонайменше 10 потерпілих, серед яких є діти.

Окупанти продовжують наносити удари й по Дніпропетровщині та Сумщині. Вранці було зафіксовано вісім прильотів у Сумській області, ворог також з літаків вдарив по лікарні. Відомо про сімох поранених.

В районі Нової Каховки українські захисники знищили понтонні переправи росіян, а також ліквідували два склади з боєприпасами в Бериславському районі.Втрати російських окупантів

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 51 900 військових. Також було знищено: