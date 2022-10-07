Росіяни продовжують зазнавати втрат на півдні України, натомість намагаюсять наступати на Донеччині. Ворог завдав два ракетні та п'ять авіаційних ударів за добі, тоді як українська авіація відповіла 11 ударами.

ZAXID.NET підсумовує 226 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни продовжують обстріли по лінії зіткнення, і в тому числі обстрілюють житлові будівлі. Від ракетних, авіаційних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждали понад 10 населених пунктів на півдні України, зокрема, Запоріжжя та Миколаїв, де ворог також використав іранські безпілотники Shahed-136.

Від мінометного вогню, ствольної та реактивної артилерії постраждали прикордонні села Чернігівської та Сумської областей, десятки населених пунктів Харківщини та Донеччини, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Російські війська продовжують зазнавати втрат на півдні. Зокрема, поблизу Каховки на Херсонщині підтверджено знищення солдатів та військової техніки, у тому числі ППО. Ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження російських військових, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

Українська авіація упродовж доби завдала 11 ударів, після яких підтверджено ураження восьми місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога.

На території військового аеродрому «Шайковка» в Калузькій області Росії, який розташований за 200 км від українського кордону і за 270 км до Москви, стався вибух через падіння безпілотника. Апарат, як заявив голова області Владислав Шапша, «прилетів з боку кордону». Безпілотник знищив літаки Ту-22М3, з яких окупанти бомбардували «Азовсталь» і скеровували на Одещину ракети «Кинджал».

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на українців, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області. Так, в окремих районах Горлівки залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до Росії. Крім того, чоловіків примусово відправляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 61 680 військових. Також було знищено: