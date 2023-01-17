У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару російської ракети по багатоповерхівці. Підтверджена загибель 44 людей, зокрема п’яти дітей. Росіяни зосереджують основні зусилля на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямку, на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення.

ZAXID.NET підсумовує 328 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом вівторка росіяни завдали чотирьох ракетних удари, два з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Росія не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону.

Сьогодні росіяни ракетним ударом зруйнували коледж у Куп’янську, обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, уранці окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини.

В українській розвідці розповіли, що Росія готує різні сценарії ймовірного наступу і займається дезінформацією щодо тих чи інших напрямків.

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару російської ракети по багатоповерхівці. Підтверджена загибель 44 людей, зокрема п’яти дітей. Найменшій жертві не було і року.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 116 950 осіб військових. Також було знищено: