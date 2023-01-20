Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є щонайменше один загиблий. Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються одними із найважчих. За минулу добу Запорізька область зазнала рекордної кількості обстрілів за час війни – 224. Німеччина більше не перешкоджатиме іншим країнам передавати Україні танки та анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на мільярд євро.

ZAXID.NET підсумовує 331 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Зранку п’ятниці російські війська вдарили по Краматорську трьома ракетами. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, шість приватних, два медичних заклади, школа та садок. Відомо про щонайменше одного загиблого. Вранці також відбувся масований артобстіл центральної частини міста Авдіївка. Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються одними із найважчих.

Постійні обстріли тривають на Харківщині, деокупованій частині Херсонської області, у Запорізькій області. За даними ОВА, ​за минулу добу Запорізька область зазнала рекордної кількості обстрілів – 224.

Ну і до новин про військову допомогу Україні. У Рамштайні не було схвалено рішення про постачання Україні танків, але Німеччина більше не перешкоджатиме робити це іншим країнам. Також Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на мільярд євро.

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги на 400 млн євро: в Україну відправлять важку артилерію й боєприпаси, але деталі нового пакета не розкриваються.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 119 300 осіб військових. Також було знищено: