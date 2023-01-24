Кількість вбитих в Україні окупантів уже перевищує 122 тисячі і ця цифра зростає щодня. Українські військові також за півгодини бою знищили три російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52. На фронті не вщухають обстріли. У Авдіївці фіксують потужні удари з артилерії та «Градів», важка ситуація поблизу Бахмута та Соледара.

ZAXID.NET підсумовує 335 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо з хороших новин: у ніч на вівторок українські військові за півгодини бою знищили три російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52.

Росіяни продовжують бити по Донеччині. Унаслідок обстрілу Часового Яру щонайменше одна людина загинула та двоє поранені. У Авдіївці фіксують потужні обстріли з артилерії та «Градів», важка ситуація поблизу Бахмута та Соледара. Активні бойові дії не припиняються.

Вдень окупанти двічі обстріляли населений пункт Костянтинівка Донецької області, пошкоджено житлові будинки. Поранено кілька мирних мешканця, серед яких двоє дітей.

Під прицілом окупантів перебуває деокупована частина Херсонщини та Харківщина. Сьогодні росіяни знову обстріляли Куп'янськ. Є влучання в житлові будинки, де сталися пожежі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 122 170 осіб військових. Також було знищено: